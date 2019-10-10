Российские бадминтонисты отреагировали на выход в четвертьфинал ЧМ U19 в Казани

Российские бадминтонисты Лев Баринов и Анастасия Боярун прокомментировали выход в четвертьфинал первенства мира в миксте среди игроков не старше 19 лет, который проходит в Казани. Вчера, 9 октября они одержали две победы — над парами из Канады и Южной Кореи.



«Да, это был очень трудный день. Канадцы очень серьёзные соперники, и мы очень серьёзно на них настраивались, разминались и, думаю, в этой игре показали свой максимум. Мы, кроме того, просмотрели их игры внимательно и сделали выводы – как против них играть. С корейской парой тоже очень помог предварительный анализ, так как мы их не знали. Но тренеры подсказали нам тактику, и мы сами увидели ряд моментов, которые потом использовали в игре. Вообще нашим основным оружием стала жёсткая, быстрая игра. Она потребовала против корейцев максимальной концентрации, поскольку они известны своим умением «тащить» воланы. Но нам удалось выдержать свою игру до последнего волана», — цитирует Баринова пресс-служба НФБР.



«Нам очень помогала поддержка. И тренеров, и товарищей по команде, и даже их родителей. Наши родители были на команде, сейчас уехали, но смотрят каждый матч и пишут нам, звонят! Это создаёт настрой!» — сказала Боярун.