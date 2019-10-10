Мизинов: когда утром сплю, слышу, как едет лифт с допинг-офицерами

Серебряный призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км в Дохе (Катар) Василий Мизинов рассказал о контроле со стороны допинг-офицеров.
«Стали ли в последние годы проверять гораздо жёстче? Нет, вообще не чувствую. Допинг-офицеры ведь наведываются моментами. То приезжают раз в месяц, то нет.
У меня в основном много проб из-за большого количества стартов. На каждом из них берут кровь и мочу. А между соревнованиями они в основном не приезжают. Очень редко. Последний раз это было в июне-июле, перед молодёжным чемпионатом мира. Регулярного дозора нет.
Мы постоянно заполняем дневник, где будем находиться в определённый час. Поэтому я всегда жду допинг-офицеров. Даже когда утром сплю, слышу, как едет лифт. И думаю: «О, может, это ко мне!» Смотрю на часы: нет, поздно или рано.
Возможное отстранение от Олимпиады? Я даже не вникал в это, статей не читал. Перед ЧМ вышел из всех соцсетей, чтобы не обращать внимание ни на что. Поэтому поживём – увидим, что будет. Там ведь пока только подозрения, никакого вердикта нет. Все заседания только в ноябре состоятся. Посмотрим, что скажут", — приводят слова Мизинова «Известия».
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