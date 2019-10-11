Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Федерация регби России готова взять футболиста Дзюбу на сборы

Федерация регби России готова взять футболиста Дзюбу на сборы
Другие / Прочие виды спорта 0

Федерация регби России отреагировала на игру капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы в матче отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией (4:0). Напомним, форвард «Зенита» отметился в этой игре дублем. Второй мяч Дзюба забил, продавив двух соперников в регбийном стиле.

«Россия и Шотландия в расчёте. Теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале», — сообщается в официальном «твиттере» Федерации регби России.

Интересно, что 8 октября российские регбисты разгромно уступили сборной Шотландии на Кубке мира по регби — 0:61. На групповом этапе соревнований россияне проиграли все четыре матча, два из них всухую. Таким образом, национальная команда установила антирекорд чемпионатов мира по регби.

Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019