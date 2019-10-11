Федерация регби России готова взять футболиста Дзюбу на сборы
Федерация регби России отреагировала на игру капитана сборной России по футболу Артёма Дзюбы в матче отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией (4:0). Напомним, форвард «Зенита» отметился в этой игре дублем. Второй мяч Дзюба забил, продавив двух соперников в регбийном стиле.
«Россия и Шотландия в расчёте. Теперь мы точно готовы взять Артёма на сборы в феврале», — сообщается в официальном «твиттере» Федерации регби России.
Интересно, что 8 октября российские регбисты разгромно уступили сборной Шотландии на Кубке мира по регби — 0:61. На групповом этапе соревнований россияне проиграли все четыре матча, два из них всухую. Таким образом, национальная команда установила антирекорд чемпионатов мира по регби.
Дзюба обратился к болельщикам сборной России после победы над Шотландией
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