Артемьев: будет гигантский импульс, если Россия сможет принять КМ по регби

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев надеется, что страна получит шанс провести Кубок мира в 2027 году.

Напомним, на КМ-2019 в Японии российские регбисты проиграли все четыре матча с общим счётом 19:160.

«Я слышал, что заявка на Кубок мира—2027 по регби готовится к подаче. Да, это огромная новость. Будет гигантский импульс, если заявка одобрится и Россия получит этот шанс. Это даст большую мотивацию к развитию и продвижению регби в России. Нам нужно будет сделать огромный объём работы за ближайшие восемь лет. Есть все предпосылки к тому, что эта работа будет сделана успешно и Кубок мира будет проведён на высшем уровне.

Победа на Кубке мира—2027, если турнир пройдёт в России? Я говорю, что нужно будет сделать большой объём работы абсолютно во всех компонентах и в популяризации спорта, а также долгосрочную работу по росту самой сборной России по регби. Есть примеры других стран, той же сборной Японии, которая за восемь лет вышла и сократила большой разрыв между первым и вторым регбийным эшелоном. Поэтому есть примеры и западные, и восточные. Мы тоже можем показать свой пример.

Я очень надеюсь, что этот чемпионат мира повысит интерес россиян к регби. Самые ответственные и важные игры плей-офф ещё впереди, так что люди, начавшие его смотреть, продолжат. Это второй или третий турнир по посещаемости и просмотрам в мире в спортивных состязаниях. Поэтому я думаю, что есть все возможности, чтобы в спорт теперь уже влюбилось население России. Теперь у нас есть возможность лицезреть на федеральных каналах лучшие сборные мира, бьющиеся за звание чемпионов. Очень надеюсь, что это даст дополнительный импульс популяризации. Пусть наше участие было не самое выдающееся, но тем не менее самоотверженная борьба показала, что и в России есть регби. Очень надеюсь, что мы это используем как трамплин для дальнейшего роста.

Я думаю, что все получили огромный опыт. И, как я уже сказал, надеюсь, это даст импульс к продвижению и популяризации спорта. Теперь нужно стараться становиться регулярными участниками Кубков мира. Для нас сейчас это наиважнейшая задача. Также планировать через четыре года показать новый уровень», — цитирует Артемьева Sport24.