Джонс: на Кубке мира по регби в Японии сборная России и так прыгнула выше головы

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс оценил выступление подопечных на этапе Кубка мира в Японии, где его команда проиграла все четыре матча группового раунда с общим счётом 19:160.
«На Кубке мира в Японии мы творили чудеса. Мы прыгнули выше головы. Шотландия – быстрая команда, которая здорово подготовилась к игре и хороша изучила нас. Отдаю им должное, они были хороши. Мы также хотели больше играть на руках в скоростное регби. Однако давайте смотреть на вещи реально – выдержать давление соперника мы не смогли.
Я хочу поздравить своих игроков за те усилия и тяжёлую работу, которую они выполнили и с которой они бились за свою страну. Мы движемся дальше с двойной энергией", – цитирует Джонса официальный сайт Федерации регби России.
В 2015 году Кубок мира по регби состоялся в Англии. Обладателями титула стали новозеландцы, которые в финале победили австралийцев со счётом 34:17.
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