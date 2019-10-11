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Гимнасты Далалоян и Нагорный повторили успех Щербо и Иванкова спустя 25 лет

Гимнасты Далалоян и Нагорный повторили успех Щербо и Иванкова спустя 25 лет
Другие / Прочие виды спорта 0

Во второй раз в истории титул абсолютного чемпиона мира по спортивной гимнастике два года подряд завоевали разные представители одной страны. В 2018 году сильнейшим гимнастом планеты стал россиянин Артур Далалоян. В 2019 году Никита Нагорный опередил соотечественника, завоевал золото первенства планеты. Далалоян стал серебряным призёром.

Впервые подобное случилось в 1993–1994 годах. В 1993-м золото чемпионата мира в многоборье выиграл выступавший за Беларусь Виталий Щербо, а на следующий год — его соотечественник Иван Иванков.

Золото Нагорного стало второй медалью сборной России на чемпионате мира 2019 года, который проходит в Штутгарте (Германия). Ранее российские гимнасты впервые в истории стали сильнейшими в мире в командном многоборье.

Гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ-2019, Далалоян — серебряный призёр
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