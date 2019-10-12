Далалоян поблагодарил украинца Верняева, стоявшего с россиянами на пьедестале ЧМ

Абсолютный чемпион мира 2018 года по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что испытывает гордость от того, что второй год подряд золотую медаль чемпионата мира в индивидуальном многоборье выигрывает россиянин. Титул у Далалояна на первенстве планеты в Штутгарте отобрал соотечественник Никита Нагорный.

«Какая же всё-таки гордость! Два года, два абсолютных чемпиона мира с Никитой Нагорным.

Олег Верняев, тебе от всей души респект, что подтянулся к нам», — написал Далалоян на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Артура Далалояна.

Ранее на чемпионате мира в Штутгарте Нагорный и Далалоян стали чемпионами мира в командном многоборье в составе сборной России. Эту медаль российская гимнастика ждала 28 лет.