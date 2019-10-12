Видео: исторический финиш Кипчоге, который первым выбежал марафон из двух часов

Вашему вниманию — финиш кенийского бегуна Элиуда Кипчоге, который впервые в истории сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее, чем за 2 часа. Результат 34-летнего спортсмена — 1 час 59 минут 40 секунд.
Кипчоге опубликовал финиш на своей странице в «Твиттере», сопроводив подписью «История»:
Официальный мировой рекорд, установленный ранее на марафонской дистанции, принадлежит Кипчоге и составляет 2:01.39. Он был установлен 16 сентября 2018 года на Берлинском марафоне.
У Кипчоге попытка выбежать из двух часов стала второй. С первой попытки кенийского бегуна преодолеть двухчасовой рубеж на дистанции 42,2 км прошло больше двух лет. Тогда, 6 мая 2017 года, Кипчоге пробежал марафонскую дистанцию в итальянском Монце за 2:00:25.
Хотя от поставленной цели Кипчоге отдалили 26 секунд, он установил неофициальный (этот марафон не входил в программу Международной ассоциации легкоатлетических федераций) мировой рекорд, к которому никто из соперников за прошедшее время даже не приблизился.
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