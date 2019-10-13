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На Кубке мира по регби в Японии из-за тайфуна отменён третий матч

На Кубке мира по регби в Японии из-за тайфуна отменён третий матч
Другие / Кубок мира по регби 2019 0

Поединок Кубка мира по регби в Японии между сборными Намибии и Канады, запланированный на 13 октября, отменён из-за тайфуна, информирует пресс-служба турнира.

На сегодня, 13 октября, были намечены четыре встречи. Матч группы B Намибия — Канада должен был пройти в городе Камаиси. Другие поединки — США — Тонга (Хигасиосака), Уэльс — Уругвай (Кумамото) и Япония — Шотландия (Иокогама) — состоятся.

12 октября по той же причине не были сыграны матчи между командами Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта, а также встреча Англии и Франции в Иокогаме. В каждой из отменённых игр была зафиксирована ничья. Командам начислили по два очка.

В финальной стадии Кубка мира по регби выступают 20 команд. Сборная России проиграла все матчи на турнире и заняла последнее место в группе A. Соревнования завершатся 2 ноября.

Два матча Кубка мира по регби в Японии не состоятся из-за тайфуна
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