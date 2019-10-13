Гранкин – о проигрыше сборной Аргентины по волейболу: нам нет оправдания

Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин разочарован результатом матча с Аргентиной на Кубке мира в Японии. Российская команда проиграла встречу со счётом 1:3 (23:25, 23:25, 25:21, 16:25).

«Нам нет оправдания. Мы просто проиграли. Аргентина выглядела лучше и на блоке, и при подачах, поэтому мы и уступили», — приводит слова Гранкина официальный сайт турнира.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это поражение стало пятым на турнире. Ранее россияне победили команды Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1), а также уступили Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3) и Японии (1:3). Сборная России на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице.

Завтра, 14 октября, российская команда сыграет с США. Соревнования завершатся 15 октября.