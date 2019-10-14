Мишин: Суркова и Емелина могут загнать

Олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Алексей Мишин не считает правильным решение руководства национальной сборной отправить на Всемирные летние Военные игры ряд борцов, которые выступали на недавнем чемпионате мира в Казахстане. Точнее, серебряных призёров Артёма Суркова и Сергея Емелина.

«Моё мнение — это не совсем правильно. Они толком не успели прийти в себя после Нурсултана. И вот снова в бой. В сборной есть хорошие вторые номера, на Военные игры могли бы их отправить. В 60 кг, к примеру, ЖамболатЛокъяев. Сильный борец, является одним из претендентов на участие в Олимпийских играх — 2020. А в 67 кг — Алексей Киянкин. Тем более в этом году эти парни практически нигде не боролись. А Суркова и Емелина, наоборот, могут загнать. Думаю, наставники сборной зря так действуют. Не дай бог, в Китае они ошибутся… Поражение не лучшим образом отразится на психологическом состоянии ребят. Лидеров наоборот надо сохранить, лишний старт им ни к чему. Лучше бы нигде не выступали, отдышались. Им проигрывать нельзя, они чемпионы мира 2018 года, а состав на армейской Олимпиаде будет очень серьёзный. Затем Китай, другой часовой пояс. И получается, что на восстановительные сборы в Турцию они не отдыхать поехали, а готовиться к Военным играм. Я в своё время выступал на многих стартах, поскольку замены достойной не было. И хорошо, что у меня здоровье позволяло и там, и там бороться. Но не все же такие, как я. Других надо беречь. Тем более, впереди Олимпиада», — приводит слова Мишина «Столица С».

Всемирные летние Военные игры пройдут с 18 по 27 октября в Ухане (Китай).