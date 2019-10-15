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Гранкин рассказал, как России удалось разгромить Тунис на КМ по волейболу

Гранкин рассказал, как России удалось разгромить Тунис на КМ по волейболу
Другие / Волейбол 0

Капитан сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Гранкин прокомментировал победу над командой Туниса в матче 11-го тура Кубка мира по волейболу в Японии со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).

«Мы смогли заново настроиться. Хорошо начали матч и отлично действовали на подаче и приёме. Это приводило к быстрым атакам», — приводит слова Гранкина официальный сайт Международной федерации волейбола.

Для подопечных Туомаса Саммельвуо это пятая победа в турнире. Ранее россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1) а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3). Обладателем Кубка мира стала сборная Бразилии.

Российские волейболисты разгромной победой завершили выступление на Кубке мира
Саммельвуо прокомментировал разгром Туниса на Кубке мира по волейболу
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