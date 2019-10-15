Сборная России заняла шестое место на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России заняла шестое место на Кубке мира во волейболу, который завершится в Японии сегодня, 15 октября. В матче заключительного тура подопечные Туомаса Саммельвуо разгромили команду Туниса со счётом 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).

Ранее россияне оказались сильнее команд Ирана (3:1), Канады (3:2), Египта (3:1) и Италии (3:1) а также проиграли Австралии (2:3), Бразилии (0:3), Польше (1:3), Японии (1:3), Аргентине (1:3) и США (0:3).

Обладателем Кубка мира стала сборная Бразилии, не потерпевшая ни одного поражения.



Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония

Турнирная таблица

1. Бразилия — 11 побед — 0 поражений (32 очка).

2. Польша — 9-2 (28).

3. США — 9-2 (27)...

6. Россия — 5-6 (15).

В 2015 году победителем мужского Кубка мира стала сборная США, команда России заняла четвёртое место.

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