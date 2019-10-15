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IAAF вдвое снизила допустимый показатель уровня тестостерона для женщин

IAAF вдвое снизила допустимый показатель уровня тестостерона для женщин
Другие / Лёгкая атлетика 0

Международная ассоциация легкоатлетических федераций по окончании чемпионата мира в Дохе (Катар) объявила о новой норме тестостерона для женщин для допуска к соревнованиям. Прежний порог составлял 10 нмоль/л, теперь же он был официально снижен вдвое — 5 нмоль/л, сообщает BBC.

IAAF в апреле 2018 года представило правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.

Олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов в беге на 800 м Кастер Семеня, имеющая повышенный уровень тестостерона, подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.

Призёр Рио-2016 отказалась принимать препараты для снижения уровня тестостерона

Источник: BBC

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