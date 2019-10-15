IAAF вдвое снизила допустимый показатель уровня тестостерона для женщин
Международная ассоциация легкоатлетических федераций по окончании чемпионата мира в Дохе (Катар) объявила о новой норме тестостерона для женщин для допуска к соревнованиям. Прежний порог составлял 10 нмоль/л, теперь же он был официально снижен вдвое — 5 нмоль/л, сообщает BBC.
IAAF в апреле 2018 года представило правило, по которому спортсменки с повышенным уровнем тестостерона смогут соревноваться на турнирах под эгидой IAAF только в том случае, если будут принимать специальные препараты, предназначенные для снижения уровня гормона.
Олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов в беге на 800 м Кастер Семеня, имеющая повышенный уровень тестостерона, подала апелляцию на это решение, но она была отклонена.
Призёр Рио-2016 отказалась принимать препараты для снижения уровня тестостерона
- 15 октября 2019
-
12:39
-
12:22
-
11:54
-
11:00
-
10:42
-
10:28
-
09:32
-
09:15
-
08:31
-
00:50
-
00:11
- 14 октября 2019
-
23:47
-
23:00
-
22:29
-
21:23
-
20:23
-
19:56
-
19:19
-
18:55
-
18:12
-
17:53
-
17:49
-
17:31
-
17:20
-
16:54
-
16:00
-
15:47
-
15:42
-
15:00
-
13:59
-
12:09
-
12:04
-
12:02
-
11:13
-
10:44
Партнерский контент