Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF

Международная ассоциация легкоатлетических федераций огласила список кандидаток на звание спортсменки года. На престижную награду, в частности, претендует трёхкратная чемпионка мира, прыгунья в высоту россиянка Мария Ласицкене.

Помимо Ласицкене в число кандидаток вошли: кенийки Беатрис Чепкоеч (3000 м с препятствиями), Бриджит Косгей (марафон) и Хеллен Обири (5000 м), представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (100 м), британка Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), голландка Сифан Хассан (1500 м, 5000 м, 10 000 м), немка Малайка Михамбо (прыжки в длину), американка Далила Мухаммад (400 м с барьерами), Сальва Ейд Нассер из Бахрейна (400 м) и венесуэлка Юлимар Рохас (тройной прыжок).

Голосование завершится 4 ноября, а церемония награждения пройдёт 23 ноября, сообщает официальный сайт IAAF.