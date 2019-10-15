Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр в Дохе

В полуфинале I Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар), сборная России по футболу со счётом 6:2 обыграла команду Ирана.

Иранцы активно начали матч и создали несколько опасных моментов, однако счёт открыла сборная России. Сначала Алексей Макаров здорово пробил со штрафного, затем Фёдор Земсков забил с передачи Антона Шкарина, а потом Дмитрий Шишин замкнул подачу Юрия Крашенинникова с углового. Во втором периоде иранцам удалось отыграть два мяча, но восстановить равновесие они так и не смогли, а в концовке пропустили ещё трижды. Отличились Земсков, Борис Никоноров и Андрей Новиков.

В финале российская команда встретится с победителем полуфинального матча между командами Бразилии и Италии. Финал состоится завтра, 16 октября.