Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр в Дохе
В полуфинале I Всемирных пляжных игр, которые проходят в Дохе (Катар), сборная России по футболу со счётом 6:2 обыграла команду Ирана.
Иранцы активно начали матч и создали несколько опасных моментов, однако счёт открыла сборная России. Сначала Алексей Макаров здорово пробил со штрафного, затем Фёдор Земсков забил с передачи Антона Шкарина, а потом Дмитрий Шишин замкнул подачу Юрия Крашенинникова с углового. Во втором периоде иранцам удалось отыграть два мяча, но восстановить равновесие они так и не смогли, а в концовке пропустили ещё трижды. Отличились Земсков, Борис Никоноров и Андрей Новиков.
В финале российская команда встретится с победителем полуфинального матча между командами Бразилии и Италии. Финал состоится завтра, 16 октября.
Гол в овертайме вывел российских футболистов в полуфинал Всемирных пляжных игр
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