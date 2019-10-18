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Грищук сыграл вничью с Каруаной в 7-м туре шахматного турнира на острове Мэн

Грищук сыграл вничью с Каруаной в 7-м туре шахматного турнира на острове Мэн
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Александр Грищук разошёлся миром с представителем США Фабиано Каруаной в седьмом туре шахматного турнира, который проходит на острове Мэн.

Грищук играл белыми фигурами. Партия завершилась после 42-го хода. Другой россиянин, Сергей Карякин, чёрными сыграл вничью с соотечественником Владимиром Федосеевым.

Остальные партии с участием российских шахматистов завершились вничью: Никита Витюгов (Россия) – Давид Гихарро (Испания), Владислав Артемьев (Россия) – Роберт Оганесян (Армения), Максим Матлаков (Россия) – Владимир Акопян (Армения), Пётр Свидлер (Россия) – Рустам Касымджанов (Узбекистан).

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен разошёлся миром с россиянином Кириллом Алексеенко.

Партии восьмого тура пройдут сегодня, 18 октября. Шахматный турнир состоит из 11 туров и проходит по швейцарской системе. Победитель сможет сыграть в турнире претендентов.

Карякин сыграл вничью с Криворучко в 6-м туре шахматного турнира на острове Мэн
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