Свищёв — о выступлении сборной России на ЧМ: надеялись на другие результаты

Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв считает неудовлетворительным результат российской сборной на чемпионате мира среди смешанных команд в Абердине (Шотландия).
Сборная России вышла в плей-офф, не потерпев ни одного поражения на групповом этапе, но выбыла из борьбы за медали на стадии 1/8 финала, проиграв команде Южной Кореи со счётом 1:9. В составе российской сборной выступали Александр Ерёмин (скип), Анастасия Москалёва, Даниил Горячев и Дарья Морозова.
«Совершенно блистательное выступление в группе, ни одного поражения, и оступиться на стадии плей-офф — это, конечно, не то, чего мы ожидали от нашей команды. Мне кажется, такая достаточно простая прогулка на стадии группового этапа расслабила ребят, они не смогли сконцентрироваться, будем разбираться, смотреть, что же там случилось. К сожалению, те задачи, которые мы ставили, а именно призы на чемпионате мира, не достигнуты, это неудовлетворительное выступление.
Чтобы принимать такие меры, необходимо разобраться в ситуации, выслушать доклад тренеров, самих спортсменов. Но повторюсь, мы надеялись на совершенно другие результаты», — приводит слова Свищёва ТАСС.
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