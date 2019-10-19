Большунов: потренироваля бы с той группой, в которой готовятся Клебо и Сундбю

Многократный призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Большунов под впечатлением от соревнований по лыжероллерам в Норвегии рассказал, что был бы рад провести тренировочный сбор с соперниками из сборной Норвегии.

«В Норвегии всегда всё организовано на высшем уровне, куда бы нас ни приглашали! Тех же болельщиков там огромное количество. И ты понимаешь, что приехал не на роллерах соревноваться, а на тех же лыжах только летом. Интерес у болельщиков и у тех, кто проводит соревнования, просто огромный. По сравнению с остальными стартами – это разные лиги!

Скучаю ли по соперникам? Да, конечно, скучаешь по ним. И по Клебо тоже (улыбается).

Никита Крюков ездил тренироваться с норвежцами? Я бы, честно говоря, тоже так сделал. Да, с той группой, в которой готовятся Клебо, Сундбю. Сейчас у них все сильные ребята вместе тренируется. Вот с ними бы я и поехал, если бы была такая возможность», — приводит слова Большунова «Лыжный спорт».