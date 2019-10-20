Сборная России стала третьей в медальном зачёте ЧЕ по велотреку в Нидерландах

Сборная России заняла третье место в общекомандном медальном зачёте чемпионата Европы по велоспорту на треке, который проходил в Апелдорне (Нидерланды).

Лучший результат показали гонщики из Нидерландов, в активе которых 13 медалей – 5 золотых, по 4 серебряных и бронзовых. Вторыми стали французы – 8 наград (5, 1, 2).

Россияне завоевали на континентальном первенстве 6 медалей — три золотые, две серебряные и одну бронзовую. Трёхкратной чемпионкой Европы стала Анастасия Войнова, которая победила в индивидуальном спринте и гите на 500 метров, а также вместе с Дарьей Шмелёвой выиграла золото в командном спринте. Шмелёва также стала серебряным призёром в гите и бронзовым – в кейрине. Серебряную медаль в мужском кейрине завоевал Денис Дмитриев.