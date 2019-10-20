Россиянка Войнова стала 11-кратной чемпионкой Европы по велотреку

Россиянка Анастасия Войнова одержала победу в гите на 500 м на чемпионате Европы по велотреку. Соревнования проходят в Апелдорне (Нидерланды).

26-летняя Войнова преодолела дистанцию за 33,005 секунды. Второе место заняла её соотечественница Дарья Шмелева (33,057). Призовую тройку замкнула украинка Елена Старикова (33,328).

Россиянка стала 11-кратной чемпионкой Европы. Войнова — серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в командном спринте. Кроме того, в её активе пять серебряных и одна бронзовая медаль континентальных первенств. На текущем чемпионате Европы Анастасия завоевала третью золотую медаль. На чемпионатах мира на счету россиянки четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Чемпионат Европы в Нидерландах завершится сегодня, 20 октября.