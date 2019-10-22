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Юная синхронистка погибла в бассейне, где год назад утонула 10-летняя пловчиха

Юная синхронистка погибла в бассейне, где год назад утонула 10-летняя пловчиха
Другие / Водные виды спорта 0

Трагический случай в пермском бассейне «Олимпия», где во время тренировки погибла 11-летняя девочка из группы синхронного плавания, стал уже вторым за год.

Весной 2018 года в этом же бассейне во время занятий под водой в ластах задохнулась 10-летняя девочка. Тогда сотрудник бассейна «Олимпия» проводила тренировку группы детей. После выполнения дыхательного упражнения одна из спортсменок продолжала находиться под водой. Девочка была доставлена в бессознательном состоянии в больницу. Спустя месяц пребывания в реанимации она скончалась, не приходя в сознание.

Как отмечали следователи, тренер оставила ребёнка без присмотра. В отношении её возбудили дело, но оно было закрыто за примирением сторон.

11-летняя синхронистка погибла во время тренировки в Перми

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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