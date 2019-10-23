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Ласицкене победила на Военных играх, установив рекорд

Ласицкене победила на Военных играх, установив рекорд
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене выиграла золото на Военных играх в Ухане (Китай). Она установила рекорд соревнований, продемонстрировав результат 2,01 м. 26-летняя спортсменка покорила эту высоту с третьей попытки.

Серебро и бронза достались украинкам — Юлии Левченко (1,92) и Ирине Геращенко (1,90) соответственно.

В финал соревнований в беге на 110 м с барьерами пробился россиянин Сергей Шубенков. Он одержал победу во втором полуфинале с результатом 13,51 секунды. Финал состоится сегодня, 23 октября.

В медальном зачёте Военных игр сборная Россия занимает второе место с 27 золотыми, 26 серебряными и 26 бронзовыми медалями. Лидирует команда Китая (58-27-16). Соревнования завершатся 27 октября.

Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF
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