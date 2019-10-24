Россия примет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года состоится в России, сообщает официальный сайт ФИФА. Решение было принято на заседании совета организации в Шанхае (Китай).

О том, что Российский футбольный союз подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, было объявлено в конце июня. В сентябре стало известно, что на проведение турнира также претендуют Чили и Сальвадор.

Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России является двукратным чемпионом мира (2011, 2013). Действующим обладателем титула является сборная Бразилии.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу состоялся в 1995 году.