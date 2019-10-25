Леонов: ЧМ-2021 по пляжному футболу в Москве будет лучшим в истории

Тренер сборной России Илья Леонов выразил мнение, что чемпионат мира по пляжному футболу, который в 2021 году примет Москва, должен стать лучшим в истории.
«Хочу поздравить всех российских болельщиков с этим приятным событием. У нас умеют проводить спортивные соревнования на высшем уровне, и почти уверен, что это будет лучший ЧМ в истории. Также это большой плюс для наших ребят, которые подходят к критическому возрасту. У них есть дополнительный стимул продолжить свою карьеру до домашнего ЧМ. И если мы закончим его удачно, это будет красивой точкой, апофеозом спортивного пути многих заслуженных футболистов. При этом никто не будет намеренно экономить силы к 2021 году», — приводят слова Леонова «Известия».
Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России — двукратный чемпион мира (2011, 2013). Действующим обладателем титула является сборная Бразилии.
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