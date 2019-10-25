«Крылья Советов» не сумели выйти в полуфинал Кубка мировых чемпионов
Самарские «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу в Аланье (Турция) уступили бразильскому «Фламенго» со счётом 2:4. До третьего периода матч был равным, но затем бразильцы вышли вперёд, воспользовавшись удалением в составе российского клуба. В составе самарской команды отличились Владислав Жариков и Амадиус Виноградов.
«Крылья Советов» продолжат борьбу за пятое место. Их следующий соперник – местный «Аланьяспор».
В полуфиналах турнира китайский «Мэйчжоу Хакка» сыграет с иранским клубом «Шахин Хазар», а испанский «Леванте» — с «Фламенго».
Пляжный футбол. Кубок мировых чемпионов. Анталья, Турция
Четвертьфинал
«Фламенго» (Бразилия) – «Крылья Советов» (Россия) – 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
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