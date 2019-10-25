Шубенков: соревнования в этом году закончились, а я даже более-менее жив

Серебряный призёр чемпионата мира — 2019 Сергей Шубенков, специализирующийся в беге на 110 м с барьерами, подвёл итоги сезона.

«Вот и закончился этот длиннющий и сложнейший сезон. Сначала хотел подвести какие-то итоги, как после лета-2018, но потом понял, что главное на сегодня — соревнования в этом году закончились, а я даже более-менее жив.

Друзья-болельщики-подписчики, спасибо, что вместе со мной прошли через все невзгоды-2019, благодаря всей этой дряни, я узнал о себе много нового и получил незабываемый (хотя, поскорее бы забыть такое) опыт.

Жду весны, чтобы снова выйти на беговую дорожку и радовать вас хорошими секундами и топовыми местами», — написал Шубенков на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Сергея Шубенкова.

Шубенков вынужден был пропустить два месяца в середине сезона из-за травмы, полученной на финише этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате, где его подсёк ямаец Омар Маклеод.

Срочно прячьте флаг России! У Шубенкова новая медаль на чемпионате мира Спринтер Сергей Шубенков – вице-чемпион мира в барьерном беге. Ему пришлось вырывать серебро в потрясающей борьбе.