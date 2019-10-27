Исинбаева пожелала Ласицкене стать лучшей легкоатлеткой года по версии IAAF

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заявила, что трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заслуженно получила награду как лучшая легкоатлетка года в Европе. Церемония прошла 26 октября в Таллине (Эстония).
«Поздравляю Марию с этой прекрасной наградой — на протяжении многих лет она доказывает, что является фаворитом в женских прыжках в высоту. Она достойна этой награды. Поздравляю и желаю ей также стать лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций», — цитирует Исинбаеву ТАСС.
Ласицкене в сентябре 2019 года одержала победу на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), став первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Кроме того, в текущем году Мария победила на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго, и выиграла «Бриллиантовую лигу». Всего на счету россиянки 21 победа в 23 стартах в 2019 году.
Лауреаты премии IAAF станут известны 23 ноября.
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