Пахноцкая: 4 ноября исполком ВАДА в любом случае рассмотрит российский вопрос

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что исполком Всемирного антидопингового агентства в любом случае рассмотрит российский вопрос, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию. Заседание состоится в Катовице (Польша) 4 ноября.

В конце сентября стало известно, что эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных российской стороной. Это поставило под угрозу статус РУСАДА.



«Российский вопрос уже включён в повестку заседания исполкома ВАДА, которое пройдёт 4 ноября в Катовице. Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей ВАДА, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Замглавы РУСАДА: изменившие базу данных подставили Колобкова и президента России