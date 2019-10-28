Пахноцкая: 4 ноября исполком ВАДА в любом случае рассмотрит российский вопрос

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что исполком Всемирного антидопингового агентства в любом случае рассмотрит российский вопрос, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию. Заседание состоится в Катовице (Польша) 4 ноября.
В конце сентября стало известно, что эксперты ВАДА обнаружили несоответствия в данных Московской антидопинговой лаборатории, переданных российской стороной. Это поставило под угрозу статус РУСАДА.
«Российский вопрос уже включён в повестку заседания исполкома ВАДА, которое пройдёт 4 ноября в Катовице. Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей ВАДА, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
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