Топ-модель извинилась перед игроком, которого отвлекла своей грудью

Топ-модель Лорен Саммер принесла извинения питчеру команды «Хьюстон Астрос» Герриту Коулу за то, что обнажила грудь во время его подачи в пятом матче Мировой серии MLB с «Вашингтоном». Аналогичным образом отметились её подруги модели Джулия Роуз и Кайла Лорен. В итоге девушки получили запрет на посещение матчей Главной лиги бейсбола за нарушение кодекса поведения болельщиков



«Прости, Геррит Коул, мне пришлось это сделать для интернета», — написала Саммер в своём «твиттере».

После игры Саммер призналась, что акция была направлена не только для раскручивания её проекта Shagmag, но и для напоминания о проблеме рака груди.

«Хьюстон» одержал победу со счётом 7:1 и повёл в серии 3-2. «Астрос» находятся в шаге от завоевания титула.