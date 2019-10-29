Легкоатлетка Ласицкене прокомментировала получение наград от Федерации бокса

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поделилась эмоциями от полученных призов от Федерации бокса России (ФБР). Напомним, ей и Анжелике Сидоровой были презентованы автомобили и денежные компенсации.



«Нас с Анжеликой Сидоровой наградили… боксёры. Большое спасибо руководству Федерации бокса России за внимание и тёплое отношение к легкоатлетам! Вы — большие молодцы! Полученные средства мы с Анжеликой решили разделить между всеми 30 российскими участниками чемпионата мира.



Что касается автомобиля, то мой тренер Геннадий Гарикович Габрилян — самый достойный человек для этой награды! Занимайтесь боксом и лёгкой атлетикой!» — написала Ласицкене в своём «инстаграме».

Напомним, решение наградить легкоатлеток Федерацией бокса России было принято после того, как тему с недостаточными призовыми со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики поднял муж Ласицкене, комментатор Владас Ташев: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком».



Ласицкене стала первой в истории трёхкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. В 2015 году Мария завоевала золото на чемпионате мира в Пекине, в 2017-м — в Лондоне, в 2019-м — в Дохе.