Чемпионка мира Сидорова отреагировала на щедрый подарок Федерации бокса России

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова прокомментировала получение в подарок от Федерации бокса России автомобиля и денежного вознаграждения. Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене, также получившая машину и премию, приняли решение поделить подаренные деньги между российскими спортсменами, выступавшими на чемпионате мира в Дохе (Катар).

«Это очень приятно, потому что это не просто какие-то чиновники решили. Мы знаем, что эту идею подали девчонки со своими тренерами, которые просто хотели нас поддержать. Невероятные эмоции от того, что их инициативу поддержало руководство. Очень приятно, что есть внимание, поддержка, встретили как своих, поздравили. Просто ведь дело не в призах, деньгах, машинах, а в моменте, когда все аплодируют и благодарят за победу. Я думаю, что этот праздник важнее. И как только мы узнали о награждении, сразу решили разделить приз между призёрами и теми, кто оказался на четвёртом месте, — все заслуживают внимания.

Мы вообще ничего такого не ожидали и были очень удивлены, когда узнали, что приглашены федерацией бокса", — цитирует Сидорову News.ru.

Федерация бокса России подарит автомобили легкоатлеткам Ласицкене и Сидоровой