Конькобежцы Кулижников и Фаткулина выиграли чемпионат России на дистанции 500 м

В Коломне стартовал чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина первенствовала на дистанции 500 м. Второй стала Дарья Качанова, третьей — Ангелина Голикова.

У мужчин на аналогичной дистанции победил многократный чемпион мира Павел Кулижников. Второе место занял Артём Арефьев, установивший юниорский рекорд страны. Третьим стал Руслан Мурашов. В рамках чемпионата России проходит отбор на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна

500 м. Женщины

1. Ольга Фаткулина — 37,74.

2. Дарья Качанова — 37,80.

3. Ангелина Голикова — 37,87.

500 м. Мужчины

1. Павел Кулижников — 34,51.

2. Артём Арефьев — 34,70.

3. Руслан Мурашов — 34,84.