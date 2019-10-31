Конькобежцы Кулижников и Фаткулина выиграли чемпионат России на дистанции 500 м
В Коломне стартовал чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Призёр Олимпийских игр Ольга Фаткулина первенствовала на дистанции 500 м. Второй стала Дарья Качанова, третьей — Ангелина Голикова.
У мужчин на аналогичной дистанции победил многократный чемпион мира Павел Кулижников. Второе место занял Артём Арефьев, установивший юниорский рекорд страны. Третьим стал Руслан Мурашов. В рамках чемпионата России проходит отбор на первые этапы Кубка мира сезона-2019/20.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Коломна
500 м. Женщины
1. Ольга Фаткулина — 37,74.
2. Дарья Качанова — 37,80.
3. Ангелина Голикова — 37,87.
500 м. Мужчины
1. Павел Кулижников — 34,51.
2. Артём Арефьев — 34,70.
3. Руслан Мурашов — 34,84.
Кулижников — о шансе на новый рекорд: уже за счёт разгона можно прибавить
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