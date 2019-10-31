Команда Ковалёвой квалифицировалась на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу
Команда скипа Алины Ковалёвой примет участие в чемпионате Европы 2019 года по кёрлингу. В шестом квалификационном матче континентального первенства команда Ковалёвой победила команду скипа Анны Сидоровой со счётом 5:4.
Квалификация проходила в Сочи в формате матчей до четырёх побед. В итоге команда Ковалёвой победила с итоговым счётом 4-2. Помимо Ковалёвой, в состав сборной входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Чемпионат Европы по кёрлингу будет проходить с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция).
В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.
Команда Ковалёвой вышла вперёд в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу
- 31 октября 2019
-
20:43
-
20:20
-
19:50
-
19:22
-
19:22
-
18:58
-
18:36
-
18:22
-
18:19
-
17:21
-
16:56
-
16:29
-
15:53
-
15:33
-
14:37
-
14:13
-
13:40
-
13:17
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
12:14
-
12:02
-
11:48
-
11:29
-
10:47
-
10:30
-
10:06
-
09:42
-
09:22
-
00:43
- 30 октября 2019
-
21:38
-
20:49
-
20:34
-
19:49
Партнерский контент