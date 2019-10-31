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Команда Ковалёвой квалифицировалась на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу

Команда Ковалёвой квалифицировалась на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу
Другие / Прочие виды спорта 0

Команда скипа Алины Ковалёвой примет участие в чемпионате Европы 2019 года по кёрлингу. В шестом квалификационном матче континентального первенства команда Ковалёвой победила команду скипа Анны Сидоровой со счётом 5:4.

Квалификация проходила в Сочи в формате матчей до четырёх побед. В итоге команда Ковалёвой победила с итоговым счётом 4-2. Помимо Ковалёвой, в состав сборной входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Чемпионат Европы по кёрлингу будет проходить с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция).

В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.

Команда Ковалёвой вышла вперёд в отборе на чемпионат Европы по кёрлингу
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