Команда Ковалёвой квалифицировалась на чемпионат Европы 2019 года по кёрлингу

Команда скипа Алины Ковалёвой примет участие в чемпионате Европы 2019 года по кёрлингу. В шестом квалификационном матче континентального первенства команда Ковалёвой победила команду скипа Анны Сидоровой со счётом 5:4.

Квалификация проходила в Сочи в формате матчей до четырёх побед. В итоге команда Ковалёвой победила с итоговым счётом 4-2. Помимо Ковалёвой, в состав сборной входят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Чемпионат Европы по кёрлингу будет проходить с 16 по 23 ноября в Хельсингборге (Швеция).

В 2018 году чемпионат Европы по кёрлингу прошёл в Таллине (Эстония). Золото выиграла команда Швеции. Россиянки заняли четвёртое место.