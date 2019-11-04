«Ростов-Дон» досрочно вышел в основной раунд Лиги чемпионов

ГК «Ростов-Дон» досрочно квалифицировался в основной раунд Лиги чемпионов, обыграв в матче 4-го тура датский «Эсбьерг». Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 34:26.
«Ростов-Дон» пробился в следующий этап за счёт поражения «Люблина» в матче с «Бухарестом». Теперь «Люблин» уже точно не догонит российскую команду в турнирной таблице группы B.
В основной этап из каждой группы выходят по три лучшие команды. В группе B с 7 очками лидирует «КСМ Бухарест». «Ростов-Дон» набрал 5 очков и вышел на второе место. «Эсбьерг» располагается на третьей строчке с 4 очками, «Люблин» не набрал ни одного балла. В следующем туре ростовчанки сыграют в гостях с «Люблином». Предварительный этап российский клуб завершит домашним матчем с «Эсбьергом».
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