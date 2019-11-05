На Олимпийских играх—2020 могут ввести генное антидопинговое тестирование

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) может быть внедрён новый вид антидопингового тестирования. Так, рассматривается возможность введения генного тестирования.

«Если эти тесты будут одобрены ВАДА, новое генное тестирование может появиться в Токио. Эти методы усилят борьбу с допингом. Мы хотим, чтобы люди, нарушающие правила, никогда и нигде не чувствовали себя в безопасности», — цитирует Баха Inside the Games.

Сегодня, 5 ноября, в Катовице (Польша) стартовала Всемирная антидопинговая конференция. На ней участники обсудят актуальные методы борьбы с нарушениями антидопингового законодательства. Большое внимание также уделяется проблеме допинга в российском спорте.