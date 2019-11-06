В ВАДА опровергли информацию Зеппельта об ответах, которые не дала Россия

Глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Джонатан Тейлор опроверг информацию немецкого журналиста Хайо Зеппельта, что Россия якобы ответила лишь на 23 из 31 вопроса WADA, касающихся предполагаемых несоответствий в данных московской лаборатории.

«Россия представила ответы на 31 вопрос. Теперь мы ждём мнения экспертов, которые действительно очень хорошо разбираются в этих деталях. Они отчитаются перед нами после того, как встретятся с российскими экспертами на следующей неделе. Наши эксперты решат, удовлетворены ли они ответами российской стороны, и сообщат об этом в комитет по соответствию. Действительно, все ответы получены, но возникли дополнительные вопросы, требующие разъяснения.

Дата заседания Комитета по соответствию ещё не определена, это произойдёт не раньше следующей недели. Мы должны ещё раз выслушать мнение наших экспертов, которые сообщат нам свои выводы по поводу расследования в отношении России. Раньше мы не сможем вынести свою рекомендацию, потому что появились некоторые дополнительные вопросы. Так что рекомендация комитета появится не раньше 18 ноября. Затем состоится внеочередное заседание исполкома — примерно в начале декабря, наверное, где-то в Европе. И Россия будет немедленно уведомлена об этом решении», — приводит слова Тэйлора РИА «Новости».

Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА