Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Колобков отреагировал на слова Зеппельта об ответах, которые не дала Россия

Колобков отреагировал на слова Зеппельта об ответах, которые не дала Россия
Другие / Прочие виды спорта 0

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал слова журналиста Хайо Зеппельта о том, что российская сторона ответила только на 23 из 31 вопроса ВАДА по поводу обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы. И мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе 8 дополнительных, которые носили уточняющий характер. Если возникнут ещё вопросы, то наши эксперты будут готовы предоставить все необходимые ответы. Даже будет хорошо, если они возникнут. Это будет свидетельством того, что работа продолжается, что эксперты действительно хотят выяснить все обстоятельства, связанные с базой данных», — цитирует Колобкова ТАСС.

Колобков также поделился ожиданиями от сотрудничества с поляком Витольдом Банькой, который станет новым главой Всемирного антидопингового агентства.

«Его предвыборная программа и его публичные выступления демонстрируют, что он серьёзный специалист и готов разбираться в этой проблеме, что он настроен на развитие антидопинговой политики. Надеюсь, что мы с ним найдём общий язык. Несколько раз я с ним уже встречался, мне кажется, мы с ним будем плодотворно взаимодействовать», — сказал Колобков.

Зеппельт: Россия не ответила на 8 вопросов ВАДА
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019