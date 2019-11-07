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ВАДА одобрило внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс

ВАДА одобрило внесение изменений во всемирный антидопинговый кодекс
Другие / Прочие виды спорта 0

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства и исполком ВАДА одобрили изменения во всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты, сообщается в «твиттере» организации. Обновления были закреплены в рамках Всемирной антидопинговой конференции в Катовице (Польша). Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

Ранее заместитель генерального директора Российского антидопнгового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала, что антидопинговых правил станет 11 вместо 10. Также в обновлённом кодексе была усилена роль независимости антидопинговых агентств.

Были внесены поправки, касающиеся антидопингового образования, а также изменён стандарт по тестированию и расследованиям: агентство, либо международная федерация — имеют право проводить расследование не только для того, чтобы доказать вину какого-то лица или лиц в нарушении правил, но и чтобы доказать отсутствие вины.

В РУСАДА рассказали о важных изменениях во Всемирном антидопинговом кодексе
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