Д. Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула в НФЛ
Шакира и Дженнифер Лопес будут выступать в перерыве Супербоула — главного матча сезона в лиге американского футбола НФЛ. Колумбийская суперзвезда уже сообщила, что хотела бы превратить шоу в перерыве в дань культуре латиноамериканцев.
«Я думаю, что выступление во время Супербоула символично в некоторой степени. На мой взгляд, мы несём большую ответственность перед латиноамериканцами по всему миру. Наша культура обладает богатым наследием, будет здорово показать её на этом уровне», — приводит слова Шакиры Reuters.
Супербоул состоится в Майами 2 февраля. В этот день Шакире исполнится 43 года. В минувшем сезоне зрительская аудитория Супербоула превысила 98 млн человек. Этот матч считается одним из главных событий в мире спорта в году.
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