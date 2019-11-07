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Д. Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула в НФЛ

Д. Лопес и Шакира выступят в перерыве Супербоула в НФЛ
Другие / Прочие виды спорта 0

Шакира и Дженнифер Лопес будут выступать в перерыве Супербоула — главного матча сезона в лиге американского футбола НФЛ. Колумбийская суперзвезда уже сообщила, что хотела бы превратить шоу в перерыве в дань культуре латиноамериканцев.

«Я думаю, что выступление во время Супербоула символично в некоторой степени. На мой взгляд, мы несём большую ответственность перед латиноамериканцами по всему миру. Наша культура обладает богатым наследием, будет здорово показать её на этом уровне», — приводит слова Шакиры Reuters.

Супербоул состоится в Майами 2 февраля. В этот день Шакире исполнится 43 года. В минувшем сезоне зрительская аудитория Супербоула превысила 98 млн человек. Этот матч считается одним из главных событий в мире спорта в году.

Обладатель Супербоула в составе «Джайентс» умер в 32 года от солнечного удара

Источник: Reuters

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