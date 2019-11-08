Российские «пляжники» не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае, ОАЭ. В полуфинальном матче российские футболисты уступили команде Испании со счётом 2:4.

Сборная Испании открыла счёт в первом периоде и увеличила преимущество во втором. Лишь на 19-й минуте Борис Никоноров отыграл один мяч. В третьем периоде Остап Фёдоров сравнял счёт, забив со штрафного. Но до конца встречи в ворота подопечных Михаила Лихачёва влетело ещё два мяча.

Испания выиграла и вышла в финал Межконтинентального кубка. За титул испанские футболисты сыграют с победителем второго полуфинального матча, в котором встретятся сборные Ирана и ОАЭ.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Полуфинал

Испания – Россия – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).