Российские «пляжники» не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае, ОАЭ. В полуфинальном матче российские футболисты уступили команде Испании со счётом 2:4.
Сборная Испании открыла счёт в первом периоде и увеличила преимущество во втором. Лишь на 19-й минуте Борис Никоноров отыграл один мяч. В третьем периоде Остап Фёдоров сравнял счёт, забив со штрафного. Но до конца встречи в ворота подопечных Михаила Лихачёва влетело ещё два мяча.
Испания выиграла и вышла в финал Межконтинентального кубка. За титул испанские футболисты сыграют с победителем второго полуфинального матча, в котором встретятся сборные Ирана и ОАЭ.
Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ
Полуфинал
Испания – Россия – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
- 8 ноября 2019
-
19:46
-
19:15
-
19:00
-
18:22
-
17:22
-
16:52
-
16:38
-
16:18
-
15:41
-
15:36
-
15:25
-
15:08
-
14:50
-
14:39
-
14:30
-
14:24
-
14:16
-
13:47
-
13:44
-
13:33
-
13:19
-
12:16
-
11:57
-
11:53
-
10:58
-
10:52
-
10:08
-
09:53
-
09:52
-
09:29
-
09:27
-
09:22
-
00:47
- 7 ноября 2019
-
23:52
-
23:39