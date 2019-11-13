Путин поздравил сборную России с победой в медальном зачёте ЧМ по самбо
Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира, который прошёл в Сеуле. Телеграмма опубликована во вторник, 12 ноября, на сайте Кремля.
«Отечественная школа самбо прочно удерживает лидерские позиции, воспитывает техничных, уверенных в себе борцов. И вы это наглядно подтвердили — мастерством, силой воли и характера, настроем на результат», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.
Чемпионат мира по самбо проходил с 8 по 10 ноября в Южной Корее. Россияне заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды. Второй стала сборная Монголии (2–1–8), тройку лидеров замкнула команда Украины (2–0–4).
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Сборная России по самбо выиграла медальный зачёт ЧМ, завоевав 20 золотых наград
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