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Путин поздравил сборную России с победой в медальном зачёте ЧМ по самбо

Путин поздравил сборную России с победой в медальном зачёте ЧМ по самбо
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по самбо с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира, который прошёл в Сеуле. Телеграмма опубликована во вторник, 12 ноября, на сайте Кремля.

«Отечественная школа самбо прочно удерживает лидерские позиции, воспитывает техничных, уверенных в себе борцов. И вы это наглядно подтвердили — мастерством, силой воли и характера, настроем на результат», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Чемпионат мира по самбо проходил с 8 по 10 ноября в Южной Корее. Россияне заняли первое место в общекомандном зачёте, завоевав 20 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые награды. Второй стала сборная Монголии (2–1–8), тройку лидеров замкнула команда Украины (2–0–4).

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