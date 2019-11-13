Колобков о проблеме с передачей данных ВАДА: компьютер 2003 года, диски древние

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о вопросах, которые возникли у ВАДА относительно несоответствий в данных Московской лаборатории.

«Вопросы, заданные нам, связаны с сугубо техническими нюансами. Сложнейшими нюансами. Эксперты ВАДА говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит.



И ещё важный момент. Эта система не имеет никаких сертификатов, лицензий, потому что была создана в самой лаборатории сотрудниками Григория Родченкова. И использовалась для определённых целей – как для целей управления системой, так, возможно, и для изменений. То есть она несовершенный продукт. Это я про систему LIMS, куда данные вводятся вручную. Но есть и другая система. Это так называемые raw files, «сырые файлы». Они являются, по сути, данными, полученными с приборов, которые потом заносятся в LIMS. На основании этих данных можно заключить, что в пробе находится, какие показатели у спортсмена. Вся эта база за много-много лет хранится на дисках приборов, на жёстких дисках. Кроме того, есть ещё огромный объём – четыре терабайта – данных. Их тоже можно посмотреть, проверить», — цитирует Колобкова «Коммерсантъ».

Колобков также объяснил, почему российская сторона так долго решала проблему с передачей базы данных ВАДА.



«Да потому, например, что само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой. Компьютер, на котором всё записывалось, – 2003 года выпуска, диски – очень старые, древние. При остановке сервера можно было потерять всю информацию. Специальной группе ВАДА поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы. Из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции», — сказал министр.