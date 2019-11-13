Регбист Артемьев: надеюсь, ЦСКА добьётся уникальной для России самоокупаемости

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев прокомментировал переход в ЦСКА.

Ранее стало известно, что соглашение с регбистом рассчитано на два года. Зарплата спортсмена в новом клубе составит 200 тыс. рублей в месяц. Предыдущие шесть сезонов Артемьев провёл в «Красном Яре».

«Меня подкупила открытость ЦСКА и то, как быстро мы нашли общий язык. Не менее важно и то, с какой страстью здесь относятся к регби. А регби — моя жизнь. Люди преданы нашей игре, и у них есть желание её развивать. После Кубка мира и шести сезонов в Красноярске я решил, что мне необходим новый вызов.

В ЦСКА нам предстоит вместе сделать много работы, создавая по-настоящему профессиональный клуб с большими амбициями. Это важно и станет дополнительным стимулом для развития карьеры. Чувствую в себе много сил и приехал в ЦСКА не почивать на лаврах или думать о прошлом. А доказывать всем, включая себя, что готов выступать на высоком уровне, и требовать того же от своих партнёров на поле.

В ЦСКА привлекли цели, которые ставит клуб. Например, в течение нескольких лет добиться уникальной для российского спорта самоокупаемости. Я поиграл в Англии за «Нортхэмптон Сэйнтс» — это один из нескольких клубов топовых регбийных лиг, который не просто обеспечивает себя сам, но ещё и приносит прибыль владельцам и акционерам. Да, это амбициозная цель, но если таких не ставить, то ничего и не добьёшься. Важно видеть, как ты планомерно идёшь вперёд. Мне понравилось, как ЦСКА сотрудничает и с мэрией Москвы, и с Москомспортом.

Я тоже хочу ставить перед собой большие задачи. Поэтому решение о переходе было простым для меня. Вижу, что могу применить здесь накопленный за годы выступлений в разных странах и клубах опыт. Для меня честь стать частью ЦСКА», — приводит слова Артемьева «Команда России».