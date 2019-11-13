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Грищук сыграет с поляком Дудой в финале Гран-при ФИДЕ в Гамбурге

Грищук сыграет с поляком Дудой в финале Гран-при ФИДЕ в Гамбурге
Другие / Шахматы 0

Гроссмейстер Даниил Дубов не смог выйти в финал третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в немецком Гамбурге. Россиянин на тай-брейке уступил поляку Яну-Кшиштофу Дуде со счётом 3,5-2,5.

Таким образом, в финале соревнований встретятся Дуда и другой россиянин Александр Грищук, который ранее в полуфинале переиграл в классические шахматы француза Максима Вашье-Лаграва. Первая партия завершилась вничью. Во второй Грищук белыми одержал победу.

Напомним, победителем первого этапа, который прошёл в середине мая в Москве, стал россиянин Ян Непомнящий. На втором этапе в Риге победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвёртый этап будет проходить в Тель-Авиве с 10 по 24 декабря.

Российский гроссмейстер Грищук вышел в финал Гран-при ФИДЕ в Гамбурге
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