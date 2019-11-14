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Карпов: Карякину нужен спортивный психолог

Карпов: Карякину нужен спортивный психолог
Другие / Шахматы 0

Чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов поделился мнением о проблемах соотечественника Сергея Карякина. Карпов считает, что Карякин испытывает сложности с психологией после поражения в матче за шахматную корону в 2016 году.

«Мы в дружеских отношениях с Сергеем, я очень уважаю его как человека и гроссмейстера. Мне кажется, он никак не может отойти от матча за звание чемпиона мира – 2016 с Магнусом Карлсеном. Карякин прекрасно тогда играл и был очень близок к тому, чтобы стать чемпионом мира. Та упущенная победа до сих пор довлеет над ним. Сергею нужен спортивный психолог, который заставит его забыть тот матч в Нью-Йорке.

Я верю в него. И по возрасту, и по таланту он способен быть в топ-3 рейтинга ФИДЕ. У Сергея прекрасная память, высокая работоспособность. Не хватает только уверенности в себе», — цитируют Карпова «Известия».

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