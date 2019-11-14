Алаев: надеюсь, в скором времени пляжный футбол станет полноценным членом УЕФА

В штаб-квартире УЕФА состоялось заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Комитет возглавляет генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев. На заседании были подведены итоги европейского отборочного турнира к чемпионату мира—2019, который проходил в Москве. Также обсуждались вопросы поддержки пляжного футбола со стороны УЕФА.

«Важно подчеркнуть, что УЕФА впервые поддержал, в том числе и финансово, отбор к чемпионату мира по пляжному футболу. Это первый, очень важный шаг, и во многом благодаря этой поддержке ФИФА доверила России право провести в 2021 году чемпионат мира в Москве. Теперь нам важно двигаться дальше, и мы понимаем, в каком направлении нам всем нужно работать. Надеюсь, что в скором времени пляжный футбол станет полноценным членом семьи УЕФА.

Отмечу, что коллеги приветствовали выбор ФИФА в пользу Москвы. Многие подходили, лично поздравляли с тем, что чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в России.

Получается, что Европа становится мировым центром мини-футбола и пляжного футбола, в ближайшие годы здесь пройдут все крупнейшие турниры. В 2020 году в Литве пройдёт чемпионат мира по мини-футболу, работу по нему курирует Сергей Слива, с которым мы в прошлом встречались на пляжнофутбольных полях, где он работал арбитром, а я играл. В 2021-м в Москве – чемпионат мира по пляжному футболу, в 2022-м в Нидерландах – чемпионат Европы по мини-футболу в новом формате», — цитирует Алаева BSRussia.