Тренер показал автомобиль, который ему подарила Ласицкене

Заслуженный тренер России Геннадий Габрилян опубликовал фотографию автомобиля, который подарила ему его ученица Мария Ласицкене. Трёхкратная чемпионка мира получила автомобиль в подарок от Федерации бокса России.
«Манюня! Дорогой мой человек!» — подписал фото Габрилян.
Фото доступно на странице Геннадия Габриляна в «Инстаграме».
Решение наградить легкоатлеток Федерация бокса России приняла после того, как тему с недостаточными призовыми со стороны Всероссийской федерации лёгкой атлетики поднял муж Ласицкене комментатор Владас Ташев: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира — машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА — смс от главы федерации с букетиком».
Напомним, Ласицкене и ещё одна российская чемпионка мира по лёгкой атлетике Анжелика Сидорова приняли решение поделить премиальные, полученные от Федерации бокса России (по 5 млн рублей), между всеми спортсменами, выступавшими на чемпионате мира – 2019.
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