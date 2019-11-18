Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте сообщила о дисквалификации двух спортсменок за нарушение антидопнговых правил.

В допинг-пробе прыгуньи с шестом Нины Клюжевой был обнаружен фуросемид. Легкоатлетка дисквалифицирована на два года с 27 августа 2019 года. Аннулированию подлежат все результаты Клюжевой с 10 августа 2019 года.

Также на два года (с 28 августа) дисквалифицирована бегунья на спринтерские дистанции Ксения Елизова. В её допинг-пробе были обнаружены метилгексанамин и гептаминол. Все результаты спортсменки, показанные с 10 августа, будут аннулированы.

В 2018 году Клюжева заняла восьмое место на чемпионате России в Казани. Елизова на чемпионате России 2019 года в Чебоксарах стала 25-й в беге на 100 м.

Две российские легкоатлетки дисквалифицированы после перепроверки проб с ОИ-2012
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019