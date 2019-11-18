Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация лёгкой атлетики на своём официальном сайте сообщила о дисквалификации двух спортсменок за нарушение антидопнговых правил.

В допинг-пробе прыгуньи с шестом Нины Клюжевой был обнаружен фуросемид. Легкоатлетка дисквалифицирована на два года с 27 августа 2019 года. Аннулированию подлежат все результаты Клюжевой с 10 августа 2019 года.



Также на два года (с 28 августа) дисквалифицирована бегунья на спринтерские дистанции Ксения Елизова. В её допинг-пробе были обнаружены метилгексанамин и гептаминол. Все результаты спортсменки, показанные с 10 августа, будут аннулированы.

В 2018 году Клюжева заняла восьмое место на чемпионате России в Казани. Елизова на чемпионате России 2019 года в Чебоксарах стала 25-й в беге на 100 м.