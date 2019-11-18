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Российские кёрлингисты потерпели третье поражение на чемпионате Европы

Российские кёрлингисты потерпели третье поражение на чемпионате Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по кёрлингу уступила Швейцарии со счётом 6:10 в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция).

Для команды скипа Сергея Глухова это поражение стало уже третьим в четырёх матчах. В состав сборной также входят Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. В пятом туре россияне сыграют с немцами, этот матч состоится 18 ноября, начало — в 18:00 мск.

На групповом этапе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают 10 команд. В то же время две худшие команды дивизиона А в итоге будут переведены в дивизион B.

Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии как хозяйка чемпионата.

Российские кёрлингисты выиграли матчи на чемпионате Европы
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